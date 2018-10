Es ist die Royal-Sensation: Herzogin Meghan (37) und ihr Ehemann Prinz Harry (34) erwarten ihr erstes Kind! Wie der Kensington-Palast am Montag bekannt gab, soll der royale Spross bereits im Frühling 2019 das Licht der Welt erblicken. Die Bald-Mami trägt ihren Nachwuchs also schon eine ganze Weile unter dem Herzen – und schaffte es bislang erfolgreich, ihre wachsende Körpermitte zu kaschieren. Dafür setzte die Ex-Suits-Darstellerin auf allerlei modische Kniffe: Sie hüllte sich zum Beispiel auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) am Wochenende trotz hoher Temperaturen in einen weiten Mantel und hielt sich bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Sydney einen Stapel Mappen vor den Bauch.

