Patrick Dempsey (52) war vergangenen Samstag Gast beim Leipziger Opernball 2018 – und vor allem die Fans warteten am roten Teppich sehnsüchtig auf ihr Idol. Den Schaulustigen lieferte der Ex-Grey's Anatomy-Star dann auch einen grandiosen Auftritt: Statt von einem Chauffeur in einer Limousine vorgefahren zu werden, saß er selbst am Steuer – und zwar in einem heißen Rennauto. Für den 52-Jährigen ein tolles Gefühl! "Es war fantastisch! Das Auto ist so toll entwickelt und einfach zu fahren. Es hat wirklich Spaß gemacht und es hat mir die anderen Autos ruiniert, weil es einfach so toll entwickelt ist", erzählte er gegenüber Promiflash begeistert.

