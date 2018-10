Am Samstag fand der 24. Leipziger Opernball statt. Unter den schillernden Gästen befanden sich auch Natascha (54) und Cheyenne Ochsenknecht (18). Die beiden Promi-Damen waren aber nicht mit Männern unterwegs, sondern hatten eine ganz vertraute Begleitung dabei: Oma Bärbel Wierichs! "Mama und ich machen öfters Mädels-Reisen oder Mädels-Abende. Mit Oma ist es immer nicht so leicht, weil sie nicht bei uns in Berlin wohnt, aber der heutige Abend war schon länger geplant und ich freu mich – es wird witzig", erzählte Cheyenne im Interview mit Promiflash.

P.Hoffmann / WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de