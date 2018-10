Der Terminkalender von Meghan (37) und Harry (34) ist prall gefüllt! Zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit und seit der Verkündung der Schwangerschaft verschlägt es die Herzogin und den Herzog von Sussex nach Übersee. Halt machen die glücklichen Bald-Eltern nicht nur in Australien und Neuseeland, sondern auch auf den Fidschi-Inseln und im Königreich Tonga. Offizieller Anlass für die Auslandsreise sind die Invictus Games, die vom 20. bis zum 28. Oktober in Sydney ausgetragen werden. Im vergangenen Jahr in Toronto bekannte sich das Power-Pärchen dort erstmals zu seiner Liebe – und vor dem Hintergrund der Nachwuchs-News steht der sportliche Wettkampf auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der großen Gefühle!

Splash News Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de