Gibt es ein Update zum Beziehungsstatus von Philipp Stehler (30)? Bis Mitte September versüßte sich der Ex-Die Bachelorette-Kandidat den Sommer mit Pamela Gil Mata. Die beiden hatten sich während der Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Aufgrund von Fremgehgerüchten um den Sonnyboy, trennten sie sich allerdings. Seitdem ist der ehemalige Polizist Single – zumindest offiziell. Unter der Sonne Spaniens lässt es sich der 30-Jährige zurzeit ziemlich gut gehen und das nicht alleine: Influencerin Antonia Elena, mit der ihm bereits eine Affäre nachgesagt wurde, entspannt an seiner Seite. Ob die beiden wohl ein Paar sind?

Instagram / philipp_stehler Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de