Auf der Royal-Tour von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ist den beiden ihr Glück anzusehen. Am Montagmorgen verkündete der Kensington Palast: Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden bald Eltern. Aktuell befinden sich die zwei in Australien, wo sie ihre königliche Besuchs-Reise starten. In Down Under, im Admiralty House in Sydney, hat sich der Enkel der Queen (92) in einer kurzen Rede erstmals über seinen baldigen Nachwuchs geäußert!

