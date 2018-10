Sind bei Tracellino schon die drei magischen Worte gefallen? Tracy Candela und Marcellino Kremers haben sich bei Love Island gesucht und gefunden – nach dem Ende der TV-Show gehen die Turteltauben als glückliches Couple durchs Leben und können die Finger kaum voneinander lassen. Doch haben sie auch schon "Ich liebe dich" zueinander gesagt? Im Promiflash-Interview verraten die Reality-Stars: "Das ist so eine Kennenlernphase, in der wir uns befinden, eine verliebte Kennenlernphase." Sie möchten die Zeile einfach nicht überstürzt benutzen, so die beiden weiter.

