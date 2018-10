Dank Heidi Klum (45) ist auch Tom Kaulitz (29) voll im Grusel-Modus, denn das Topmodel ist ein riesiger Halloween-Fan! Jedes Jahr schmeißt die Vierfach-Mama am 31. Oktober eine große Schauder-Sause – und hüllt sich dafür in verrückte Kostüme. Schon Wochen zuvor bringt sich die Germany's next Topmodel-Jurorin in Stimmung – und reißt dieses Jahr auch ihren Liebsten Tom mit. Zusammen mit dem Tokio Hotel-Gitarristen bastelt Heidi fleißig an coolen Kürbis-Dekorationen, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt.

