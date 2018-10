Anfang Oktober wurden Bibi (25) und Julian Claßen (25) zum ersten Mal Eltern. Bis sie ihr Glück auch der Öffentlichkeit anvertrauten, dauerte es allerdings einige Tage. In einem YouTube-Video geben sie ihren Fans jetzt ein ausführliches Update über die erste Zeit als dreiköpfige Familie. Dabei wirken Neu-Mama und Neu-Papa verknallter als je zuvor. "In keinem Video hat man die Liebe zwischen euch so sehr gesehen wie in diesem", fällt auch den Usern auf.

