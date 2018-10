Große Freude bei den Briten: Pippa Middleton (35) ist endlich Mama geworden! Erst im Juni hatte die Ehefrau von James Matthews (43) der Öffentlichkeit verkündet, dass sie ein Baby erwartet. Am Montag war es nun endlich so weit – die kleine Schwester von Herzogin Kate (36) brachte einen gesunden Jungen zur Welt! Der Stammhalter bringt stolze 3,880 Kilogramm auf die Waage und wurde im St. Mary's Krankenhaus in London geboren, wie Daily Mail berichtet.

