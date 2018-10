Davina Geiss (15) will ins Internat – packt ihre Eltern schon der Herzschmerz? Im kommenden Mai wird die Tochter von Robert Geiss (54) und Carmen Geiss (53) 16 Jahre alt und ist damit nach Meinung der beiden alt genug für ihre Traumschule in der Schweiz. Irgendwann müsse eben auch die größte Löwenmutter mal ihr Kind alleine ziehen lassen, gab sich Carmen im Promiflash-Interview gelassen, nachdem die Pläne ihrer Ältesten ihr anfangs noch Kummer bereitet hatten. Die Reality-Darstellerin sieht inzwischen auch Vorteile in Davinas möglichem Umzug: "Wir haben ihr dann bis zum 16. Lebensjahr alles gegeben. Und das sind ja tolle Leute, die in solchen Internaten sind, die man da trifft, Mitschüler und so. Da trifft man Freunde fürs Leben." Neue Folgen mit den Geissens laufen aktuell jeden Montag um 20:15 Uhr bei RTL II.

