Es waren dramatische Szenen für die Unter uns-Zuschauer: Daily-Liebling Elli (gespielt von Nora Koppen, 29) starb am Dienstag völlig unerwartet an multiplem Organversagen. In einem YouTube-Video beantwortete die Schauspielerin jetzt alle wichtigen Fragen zu ihrem plötzlichen Ausstieg. "Ich wollte aufhören. Es war einfach, dass ich für mich entschieden habe, dass ich das Kapitel 'Unter uns' schließen möchte und muss, um neue Projekte völlig frei angehen zu können und auch eigene Projekte verwirklichen zu können", erklärte die Elli-Darstellerin.

