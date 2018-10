Ein Wolkenbruch hält Prinz Harry (34) und seine Liebste Meghan (37) ganz sicher nicht vom Turteln ab! Derzeit befinden sich die Eheleute in Australien – kurz vor ihrer Ankunft wurde offiziell, dass sie im kommenden Jahr Eltern werden. Seitdem scheinen der Blaublüter und die einstige Schauspielerin noch verliebter zu sein, als je zuvor. So entstanden bei ihrem zweiten Reisetag in Dubbo, New South Wales, besonders romantische Fotos. Während ihr Gatte vor 15.000 Einwohnern eine Rede hielt, sorgte die Herzogin von Sussex mit einem Schirm dafür, dass er nicht noch nasser wird. Anschließend teilten sie sich den Regenschutz, ließen sich die Laune nicht durch das Wetter vermiesen und konnten beim folgenden Programm nicht die Augen voneinander lassen.

