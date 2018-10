Liebes-Chaos bei Bauer sucht Frau! Am Montag startete das beliebte RTL Format in seine mittlerweile 14. Staffel und die liebeshungrigen Landwirte enttäuschten die Zuschauer nicht. Während einige der Kandidaten sich beim Kennenlernen mit ihren Damen noch schwer taten, sorgten zwei Teilnehmer für mächtig Wirbel. Luxemburger Guy ließ seine drei Anwärterinnen ganz stehen und suchte sich lieber eine verschmähte Lady eines Kollegen. Nordlicht Niels entschied sich erst für eine Herzdame, verguckte sich dann aber doch in eine ganz andere. Für zwei Urgesteine der Kuppelshow ist das allerdings kein Grund zur Aufregung.

"Es passiert immer wieder was Neues. Der eine lädt sie erst ein, legt sie wieder ab, nimmt eine andere. Faszinierend, was so passiert", amüsierte sich Bruno Rauh im Promiflash-Interview bei der Halloween-Party im Berlin Dungeon. Er und seine Frau Anja Rauh lernten sich 2007 in der dritten Staffel des Formats kennen und lieben. Im kommenden Jahr feiern die zwei schon ihren zehnten Hochzeitstag. Niels kunterbunter Frauentausch sieht der Bauer nicht als problematisch an: "Das hätte er vielleicht etwas eleganter lösen können, aber was soll's. Das sind junge Leute gewesen, das passiert."

Auch Anja sieht das ähnlich. Die ehemalige Teilnehmerin der Sendung kennt sogar einen guten Grund, warum Niels alles richtig gemacht hat: "Bevor der Eine mit auf die Hofwoche nimmt und es passt nicht, das Gefühl im Bauch, dann soll er doch eine andere mitnehmen. Also ich finde das jetzt nicht dramatisch, bevor er sich noch eine Woche quält."

MG RTL D Niels und Isabelle beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau"

P.Hoffmann/WENN.com Bruno und Anja Rauh bei der "Home of Halloween"-Party im Berlin Dungeon

