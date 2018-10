Seit Kurzem ist es offiziell: Die Love Island-Turteltauben Tobias Wegener und Natascha Beil gehen mittlerweile wieder getrennte Wege. Glaubt man dem Muskelmann im Promiflash-Interview bei Natascha Ochsenknechts (54) Halloween Party im Berlin Dungeon, herrsche zwischen ihm und seiner Verflossenen aber kein Rosenkrieg. "Wir waren eigentlich der gleichen Meinung gewesen, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, und sind damit auch eigentlich im Guten auseinander gegangen." So einvernehmlich klang das Liebesaus in Nataschas Livestream auf Instagram allerdings nicht. Nicht, dass bald tatsächlich die Fetzen fliegen.

