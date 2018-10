Micaela Schäfer (34) steht dazu, dass an ihr nicht alles echt ist. Viermal ließ sie ihre Brüste machen, dreimal die Nase korrigieren, in ihrem Kinn steckt ein Implantat und auch das Sixpack am Bauch ist nicht echt – die unzähligen Botox-Behandlungen und Lippenaufspritzungen nicht mitgezählt. Auch das Popöchen des Nacktmodels ist nicht ganz von Gott gegeben. Als wäre bei diesen Eingriffen nicht schon genug an La Mica herumgeschnippelt worden, will die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin jetzt aber noch einen draufsetzen: Sie wünscht sich eine dritte Brust und für die hat sie sogar schon einen Namen!

Promiflash trifft Micaela bei der Night of the Nights von VISIT-X und plaudert offen mit ihr über die Operations-Pläne der besonderen Art. Mit ihrem Schönheits-Chirurgen hat die Nacktschnecke längst über das Vorhaben gesprochen und sich sein Go eingeholt. Dann fehlt ja jetzt eigentlich nur noch eines für das neue Körperteil, oder? Denn wie man spätestens von Heidi Klum (45) weiß: Brüste brauchen Namen! "Na, ich sage manchmal Titty und Micky und vielleicht ist das dann Vicky, mal gucken", überlegt Micaela schon mal. So richtig endgültig klingt das allerdings noch nicht.

Endgültiger scheint da die Entscheidung der 34-Jährigen für den dreifachen Vorbau. Schon vor wenigen Tagen verriet sie gegenüber Promiflash: "Mir gefällt es und das meine ich wirklich todernst. Und wenn es keine Risiken gibt – keine schwerwiegenden – werde ich den Versuch auch starten."

ActionPress / Ukas, Michael Micaela Schäfer im Oktober 2014

Anzeige

Hannes Magerstaedt / Getty Images Micaela Schäfer, Nacktmodel

Anzeige

Facebook / MicaelaSchaefer Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de