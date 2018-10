Bei Alles was zählt bahnt sich wieder ein großes Drama an! Nach endlosen Diskussionen und einem ewigen Hin und Her haben Pauline (Maike Johanna Reuter, 29) und Damian (Christian Feist, 38) vor Kurzem endlich zueinandergefunden. Weil aber seine Ex Isabelle (Ania Niedieck, 35) dem smarten Anwalt angedroht hatte, seine falsche Identität auffliegen zu lassen, vergiftete er sie. Als ihr behandelnder Arzt Finn (Christopher Kohn, 33) Damian auf die Schliche kommt und mit seinem Verdacht konfrontiert, bringt er sich selbst in Gefahr. Kosten ihn seine Nachforschungen schon bald das Leben?

Wie die Vorschau auf rtl.de verrät, vergiftet Damian Finn ebenfalls. Aus Angst, Pauline zu verlieren, sollten seine dunklen Machenschaften tatsächlich ans Licht kommen! Verschiedene Fotos aus dem RTL-Pressebereich zeigen, wie der Mediziner mit einem Beatmungsgerät im Krankenbett liegt. Pauline wacht an seiner Seite und als ihr dämmert, dass ihr Verlobter dahinter steckt, setzt sie alles daran, ihren Mitbewohner zu retten. Schafft sie es noch rechtzeitig? "Pauline muss herausfinden, welches Gift Damian benutzt hat. Sie stößt dabei auf eine verdächtige Apotheken-Tüte", heißt es in der Vorschau zu der Folge, die am 2. November ausgestrahlt werden soll. Es bleibt also spannend...

Die Fans der Serie sind von der Story schon ziemlich genervt und machen ihrem Ärger im Netz Luft: Das Verständnis für die Figur Damian hält sich dabei in Grenzen. "Das zieht sich wieder einmal in die Länge. Damian sollte weg" oder "Ich hoffe, es kommt nun endlich mal alles raus und die kleine dumme Krankenschwester rafft es auch mal", lauten nur zwei der fiesen Kommentare auf Facebook. Habt ihr auch genug von der Geschichte rund um Damian? Stimmt ab!

MG RTL D / Kai Schulz Pauline (Maike Johanna Reuter), Damian (Christian Feist), Finn (Christopher Kohn)

Anzeige

MG RTL D / Kai Schulz Vanessa (Julia Augustin), Finn (Christopher Kohn) bei "Alles was zählt"

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Pauline (Maike Johanna Reuter), Finn (Christopher Kohn)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de