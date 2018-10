Stephanie Schmitz (24) ist richtig enttäuscht: In diesem Jahr fand in Cannes ein Love Island-Treffen statt. Die deutsche Version des Fummel-Formats wurde dabei von den diesjährigen Siegern Tracy Candela und Marcellino Kremers repräsentiert. Sie durften beim "Love Island Global"-Event internationale Kuppelshow-Teilnehmer kennenlernen. Stephi und ihr Inselschatz Julian Evangelos (26) finden das ungerecht. "Wir hätten so, so gerne die Engländer kennengelernt, weil wir die immer gefeiert haben. [...] Meiner Meinung nach wäre die zweite Staffel auch nie so erfolgreich geworden, wenn wir nicht diese Grundlage geliefert hätten. Bei uns war das ja eine komplette Eskalation", lässt sich Stephi in ihrer Instagram-Story aus. Oh, oh! Geht jetzt ein Krieg zwischen zwei Islander-Generationen los?

MG RTL D;Instagram / tracy_candela_loveisland Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de