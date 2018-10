Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) gehen überraschend getrennte Wege – Schuld daran sei angeblich der Komiker. Seit Juni waren die beiden offiziell zusammen, wenig später folgte sogar ihre Verlobung. Kurz danach verstarb allerdings der Ex-Freund der "No Tears Left To Cry"-Interpretin Mac Miller (✝26) an einer Drogenüberdosis. Zu viel für die 25-Jährige, die sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückzog. Doch im Privaten habe sie nicht genug Unterstützung von ihrem Liebsten bekommen. Ein Insider verriet jetzt gegenüber der britischen Zeitung The Sun: "Ariana war am Boden zerstört und damit kam Pete nicht klar. Sie verstand, dass sie jemand Erwachsenen braucht, der sie unterstützen kann und das ist nicht er."

Getty Images; Instagram / arianagrande Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de