Am vergangenen Donnerstag hatte diese Nachricht für Aufruhr bei Selena Gomez' (26) Fans gesorgt: Die Sängerin befindet sich wegen eines Nervenzusammenbruchs in Behandlung! Wie ein Insider nun gegenüber Hollywood Life ausgeplaudert hat, soll sich einer noch nicht bei Sel gemeldet haben – ihr Ex-Freund The Weeknd (28). Die Musiker trennten sich im Oktober 2017 nach rund zehn Monaten Liebe. Egal sei Abel, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, die ganze Sache allerdings nicht: "Er möchte die Situation nur nicht noch schlimmer machen oder Selena unbeabsichtigt weitere Probleme verursachen."

