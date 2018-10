Diese werdenden Eltern versetzen ganz Australien ins Royal-Fieber: Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) sind auf großer Tour durch Down Under, Neuseeland und Ozeanien. Schon bei ihren ersten Stops in Sydney und im ländlichen Dubbo begeisterten die beiden alle Zaungäste. Sie selbst waren von den Kindern ganz angetan. Da wurden zahlreiche Umarmungen verteilt und die Ex-Schauspielerin und ihr Gatte bekamen ganz feuchte Augen. Dass sie sich auf ihr Baby freuen, ist wirklich unübersehbar.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de