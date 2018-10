Böse Vorwürfe gegen Daniel Völz (33)! Der ehemalige Bachelor fand während der Kuppelshow in Kandidatin Kristina Yantsen seine Herzdame – doch nur kurze Zeit nach ihrer öffentlichen Liebesbekundung trennte sich der Rosenkavalier von der gebürtigen Kasachin. Gerüchte, dass eine Liaison mit Influencerin Chethrin Schulze (26) der Trennungsgrund gewesen sei, kamen auf. Beide Beteiligten haben ein Techtelmechtel jedoch stets dementiert. Nun äußert sich eine Ex-Freundin des Immobilienmaklers und nennt sich selbst als Auslöser für den Bruch mit Kristina!

Tiffany Elder (25) kennt Daniel laut eigener Aussage bereits seit Jahren aus Florida, wie sie im OK!-Interview verrät. Die US-Amerikanerin lernte angeblich schon die Familie des TV-Stars kennen – und sie soll auch der Grund gewesen sein, warum der 33-Jährige Kristina im April abserviert hat: "In der Zeit, als er mit Kristina liiert war, hatten wir telefonischen Kontakt. Er hat mir gesagt, dass er nicht mehr mit Kristina zusammen sein will", erzählt sie. Ein Pärchen seien sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewesen – doch sie hätten schon über einen gemeinsamen Liebes-Urlaub auf Kuba gesprochen. "Wir mussten abwarten, bis die Sache mit Kristina beendet war. Geplant haben wir den Trip bereits Ende April. Und dort sind wir dann auch final zusammengekommen", gestand die Blondine.

Ihre Verbindung hielt jedoch nicht lange. Nachdem die Spekulationen um eine Turtelei mit Chethrin aufgekeimt waren, habe Tiffany mit Daniel Schluss gemacht. Inzwischen hat sie für ihren Verflossenen keine netten Worte mehr übrig – klagt ihn sogar an: "Es ist ihm egal, wie sehr er andere mit seinen Aktionen verletzt. Es geht immer nur um seine persönlichen Ziele." Auf eine Promiflash-Anfrage hat Daniel bislang noch nicht geantwortet.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Kristina Yantsen

MG RTL D Bachelor Daniel Völz in Vietnam

