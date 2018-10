Huch, wie passt denn das zusammen? Erst vor wenigen Tagen lüftete sich das lang gehütete Geheimnis: In der diesjährigen Staffel Adam sucht Eva wird neben Ex-Love Island-Kandidat Jan Sokolowsky und DSDS-Sternchen Emilija Mihailova auch Reality-Blondine Gina-Lisa Lohfink (32) auf Nackt-Liebessuche gehen. Nur wenige Wochen, bevor der Startschuss für die hüllenlose TV-Kuppelei fällt, überrascht ausgerechnet die ehemalige GNTM-Kandidatin jetzt aber mit einem verwirrenden Geständnis: Gina-Lisa zeigt sich eigentlich gar nicht gerne nackt!

Das verriet die 32-Jährige jetzt im Interview mit Bild und betonte: "Mich nackt auszuziehen, war eine große Überwindung." Wie jede andere Frau habe auch sie so ihre Problemzönchen, die sie nicht unbedingt gerne zeigen möchte. Dennoch habe sie sich dazu entschieden, dem RTL-Format eine Chance zu geben. Der Grund? Ganz einfach, Gina-Lisa sehnt sich nach dem Mann fürs Leben! "Wenn es bis jetzt im normalen Leben nicht geklappt hat, kann es doch sein, dass ich meine große Liebe im Fernsehen finde", erklärte sie hoffnungsvoll.

Dennoch habe sie lange mit sich gerungen, ob eine Teilnahme an dem Format wirklich das Richtige ist und was die Leute dazu sagen würden. Deswegen habe sie sich auch den Zuspruch ihrer engsten Vertrauten gesichert. "Ich habe mit allen Familienmitgliedern geredet und mir das Okay dafür geben lassen, auch wenn ich schon alt genug bin und meine eigenen Entscheidungen treffe", gab die Moderatorin offen zu.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de