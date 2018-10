Ist das Geheimnis um den Namen des Babys von Julian (25) und Bibi Claßen (25) endlich gelüftet? Am 4. Oktober wurden die beiden YouTube-Stars Eltern eines kleinen Sohnes. Seitdem steht nicht nur ihre Welt Kopf, sondern auch die ihrer Fans – denen ihnen brennt vor allem eine Frage auf den Nägeln: Wie heißt der Wonneproppen? In einem YouTube-Clip erzählen die frischgebackenen Eltern von den ersten Tagen mit ihrem Liebling. Julians beiläufiger Satz “Dann lag ich da so mit dem kleinen Bibert” sorgt dabei besonders für Furore! Ein kleiner Versprecher – und schon haben die extrem neugierigen Fans eine neue Namenstheorie...

