Sarah (27) und Dominic Harrison (27) sind im Umzugsstress. Erst vor wenigen Wochen wagten die beiden Social-Media-Stars einen Neuanfang. Mit Töchterchen Mia Rose im Schlepptau wanderten sie mit Sack und Pack in die USA aus. In Wohnungsangelegenheiten lief es für die dreiköpfige Familie bisher jedoch alles andere als rund: Ihre 4.200-Dollar-Bleibe war ein einziger Saustall, was selbst eine ausgiebige Putz-Session nicht beheben konnte. "Ich hab’ so ein Ekelgefühl! Das, was ich hier gesehen habe ganz am Anfang, das geht nicht mehr raus aus meinem Kopf", beschwert sich die 27-Jährige im YouTube-Video. Jetzt muss eine neue Wohnung her!

