Seit Montag ist es offiziell: Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) erwarten ihr erstes Kind. Am selben Tag begann die zweiwöchige Tour der Bald-Eltern durch Australien. Beim Start in Sydney konnte man bei der 37-Jährigen bereits eine kleine Bauchwölbung erkennen. Ein paar Tage später zeigte sich Meghan bei einem offiziellen Empfang in Melbourne in einem dunkelblauen Wickelkleid – und präsentierte endlich ganz deutlich ihre wachsende Körpermitte! Ob das blaue Dress auch ein Hinweis auf das Geschlecht des Babys ist? Bisher ist nicht bekannt, ob die Ex-Schauspielerin und der Prinz ein Mädchen oder einen Jungen bekommen!

