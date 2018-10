Seit Montag sind Royal-Fans weltweit total verzückt: Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erwarten nach nur fünf Monaten Ehe ihr erstes Kind! Normalerweise entscheiden allein die Eltern, was für ihre Kids das Beste ist – bei den britischen Blaublütern herrschen jedoch andere Regeln. Die ehemalige Schauspielerin und der Rotschopf müssen sich das Sorgerecht mit Queen Elizabeth II. (92) teilen. Die Adelsexpertin Marlene Koenig erläuterte kürzlich im Interview mit The Sun das Gesetz aus dem 18. Jahrhundert: "Der Herrscher hat das gesetzliche Sorgerecht für minderjährige Enkelkinder." Und das gilt ebenfalls bis heute für die Urenkel – also auch für den künftigen Erdenbürger. Ob die 92-Jährige tatsächlich Gebrauch von ihrem Recht macht?

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de