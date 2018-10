Drei Viertel der Schwangerschaft sind schon geschafft! Die YouTuberin Paola Maria (25) und ihr Ehemann Sascha Koslowski verkündeten im Juni stolz, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Seitdem sind nun einige Wochen vergangen – für die werdende Mama allerdings viel zu fix. In einem Instagram-Post präsentierte die Halbitalienerin vor Kurzem stolz ihre XXL-Babykugel und kommentiert verdutzt: "Die Zeit vergeht so schnell! 30. Schwangerschaftswoche!" Ob sich das Paar also ganz knapp auf einen Dezember-Spross freuen darf?

