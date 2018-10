Bewerberinnen sollten jetzt regelmäßig den Briefkasten leeren! Die Vorbereitungen für die 14. Staffel von Germany's next Topmodel laufen derzeit auf Hochtouren, immerhin beginnen bald die Dreharbeiten. Wer neben Urgestein Heidi Klum (45) noch in der Jury sitzt, ist bisher ein wohlgehütetes Geheimnis, dafür stehen offenbar die ersten Mädels fest, die in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Toni (18) treten wollen. Auf Instagram verschickte Heidi Einladungen für einen Termin am 3. November in Berlin, bei dem die 45-Jährige zum ersten Mal die Kandidatinnen persönlich treffen wird.

Instagram / heidiklum Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de