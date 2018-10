Süßes Ständchen für Tiana Gia Johnson! Die Tochter von Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (46) ist bereits sechs Monate alt – zwar kein B-Day, aber für ihren berühmten Papa Grund genug zum Feiern. In einem Instagram-Clip trällert er seiner Kleinen ein Geburtstagsständchen vor. Tiana scheint von der musikalischen Einlage ihres Papas allerdings alles andere als begeistert zu sein und bricht direkt in Tränen aus.

