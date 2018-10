Ein kunterbuntes Fashion-Spektakel! Am Donnerstagabend besuchten viele Hollywood-Stars die amfAR Gala in Los Angeles. Für das Charity-Event schmissen sich vor allem die Ladys mächtig in Schale und setzen dabei häufig auf knallige Farben und pompöse Details. Popstar Katy Perry (33) überraschte in einem zartblauen Kleid im Feder-Look. Schauspielerin Rumer Willis (30) legte in einem knallgelben, sexy Dress einen echten Wow-Auftritt hin. Und Heidi Klum (45) flanierte in einer feuerroten Robe mit üppigen Blumen-Verzierungen über den roten Teppich.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de