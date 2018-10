Ein Jahr nach ihrem Auftritt bei Die Höhle der Löwen konnten die Gründer von Fittaste wieder einen Mega-Deal an Land ziehen. Nicht nur Frank Thelen (43) greift den beiden in ihrem Unternehmen unter die Arme: Auch Fitness-Star Sophia Thiel (23) ist von der Sportnahrung überzeugt! Die vielbeschäftigte YouTuberin war von Beginn an ganz angetan von dem gesunden Fertigessen, wie die Jung-Unternehmer Promiflash verrieten: "Die Zeit, die sie spart, ist enorm und dennoch kann sie sich, egal wo sie ist, gesund und nachhaltig ernähren." Sophia ist übrigens nur eines von mehreren prominenten Werbegesichtern: Auch Olympia-Held Fabian Hambüchen (30) und diverse Fußballer aus der Bundesliga setzen auf die nährstoffreiche Kost aus der Mikrowelle!

