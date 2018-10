Es scheint, als würde die ganze Anspannung der letzten Wochen endlich von Prinz Harry (34) und seiner Meghan (37) abfallen. Erst am Montagmorgen wurde bekannt, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex ihren ersten Nachwuchs erwarten. Eine Nachricht, auf die royale Fans längst sehnsüchtig gewartet hatten. Dass die Katze nun aus dem Sack ist, können die zwei aktuell sichtlich genießen. Beim Staatsbesuch in Australien schlendern sie verliebt und barfuß am Strand von Sydney entlang!

