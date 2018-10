Paul Janke (37) trägt ihn, Gitta Saxx (53) ebenfalls, Janine Kunze (44) schwört drauf und Claudia Effenberg (53) war die Erste: Sie alle setzen auf den Schmuck von Gabriele Iazzetta! Die Promis stehen Schlange bei der Designerin und wollen sich mit ihren Kunstwerken schmücken. Doch was ist das Besondere an Gabrieles Accessoires? Beim Fotoshooting, gemeinsam mit Iazzetta-Fan Vera Int-Veen (51), erklärt die Künstlerin Promiflash selbst, was dahinter steckt: "Jedes Schmuckstück hat einen Mehrwert. Es schmückt natürlich, aber unterstützt einen auch mental. Zu verschiedensten Themen: zum Beispiel das Balance-Armband, für die seelische Balance." Doch auch Reichtumsring, Forever-Young-Armband und Glückskette sind heiß begehrt!

