Bei Sebastian Kögl und Jessica Fiorini scheint die Liebe nun doch wie ein Blitz eingeschlagen zu haben. Der Muskelmann und die hübsche Schweizerin lernten sich in der TV-Kuppelshow Love Island kennen – und offenbar auch lieben! Trotz einiger Tiefen kamen die beiden in der Villa mehrmals zu dem einen oder anderen Höhepunkt. Und daran hat sich anscheinend auch nach dem Ende der Sendung nichts geändert. Dies behaupten zumindest ihre ehemaligen Mitbewohner Marcellino Kremers und Tracy Candela.

Bis es zwischen Sebi und Jessi heiß herging, vergingen ein paar Tage. Der "Hulk" musste erst einmal lernen, Gefühle zu zeigen: "Mit der Zeit hat die Jessi es wirklich geschafft, das Eis zu brechen. Und dann haben die auch echt verliebt gewirkt", erinnerte sich Marcellino im Promiflash-Interview. Und auch auf Marcellinos Liebste Tracy hat das Couple einen ziemlich vertrauten Eindruck gemacht: "Wir alle da drin haben das auch gemerkt, die haben wirklich viel Zeit, auch sehr intensive Zeit, miteinander verbracht." Doch wie sieht es nach den Dreharbeiten auf der Insel aus? "Soviel wir wissen, sind die beiden glücklich und zusammen", beteuerte die Italienerin.

Auch Tracylino ging in der Sendung nicht von Anfang an in die Vollen. Die beiden wählten zunächst andere Partner aus – der Funke schien zwischen Tracy und Marcellino allerdings schon übergesprungen zu sein, bevor sie in der zweiten Show-Woche die ersten Annäherungsversuche wagten. "Man hat schon gemerkt, dass da irgendwas ist", so Tracy.

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten Jessica und Sebastian

RTL II / Love Island Marcellino und Tracy, "Love Island" Folge 18

RTL II / "Love Island" Jessica Fiorini und Sebastian Kögl bei ihrem Einzeldate auf "Love Island"

