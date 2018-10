Chethrin Schulze (26) hat sich nach langem Hin und Her getraut! In den vergangenen Wochen zog das Reality-TV-Sternchen immer wieder eine optische Verwandlung in Betracht. Die Berlinerin wollte unbedingt ihr hartnäckiges Barbie-Image loswerden und erwog daher einen Gang zum Friseur. Nun nahm die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin tatsächlich allen Mut zusammen und unterzog sich einem Make-over – und trägt jetzt deutlich dunklere Haare!

Auf den ersten Blick fiel es Chethrins Fans schwer, sie auf ihrem aktuellen Social-Media-Pic zu erkennen. Tatsächlich hat sich die leidenschaftliche Blondine von ihrer grellen Haarfarbe verabschiedet und trägt jetzt einen deutlich dunkleren Ton. Auch wenn der Blick in den Spiegel für die 26-Jährige sicherlich noch etwas ungewohnt sein dürfte, zeigt sie sich in ihrer Instagram-Story absolut zufrieden mit dem Ergebnis. "Diese Farbe: Ich bin so begeistert! Kennt ihr das, wenn ihr so richtig glücklich seid? Ich bin einfach wirklich glücklich mit mir selber", schwärmt sie von ihrem neuen Look.

Und mit ihrer Verwandlung kann Chethrin auch ihre Follower begeistern. "Die Farbe passt viel besser zu dir", "Sieht irgendwie viel reifer und erwachsener aus – wunderschön" oder "Deine neuen Haare unterstreichen deine natürliche Schönheit", lauten nur einige der positiven Kommentare. Doch was sagt ihr zu Chethrins neuem Style? Stimmt im Voting ab!

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, bekannt aus "Love Island"

WENN.com Chethrin Schulze in Köln

Instagram / chethrin_official Ex-"Love Island"-Kandidatin Chethrin Schulze, September 2018

