Was steckt wirklich hinter dem neuen Look von Bert Wollersheims (67) frischgebackener Gattin Ginger? Eigentlich kannte man das ehemalige Erotik-Model mit Kurzhaar-Frisur. Anlässlich der Hochzeit ließ es sich aber eine lange blonde Wallemähne verpassen. Mit dem neuen Styling erinnert die Wollersheim-Gattin gewaltig an Berts Ex-Frau Sophia Vegas (31). Ob das auch so beabsichtigt ist, verriet das verliebte Paar im Interview mit Promiflash. "Ich wollte für die Hochzeit einfach noch mal lange Haare", sagte Ginger bei Natascha Ochsenknechts (54) Halloween-Party im Berlin Dungeon.

