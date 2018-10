Yanik Strunkey hatte in der zweiten Staffel von Love Island die Qual der Wahl. Soll er mit Masseurin Lisa Thiel in den Sonnenuntergang reiten oder kann er sich doch eine Zukunft mit Ex-Bachelor-Girl Janina Celine Jahn vorstellen? Am Ende servierte er Letztere ab, obwohl er noch kurz zuvor mit ihr auf Kuschelkurs ging. Janina ist allerdings kein Kind von Traurigkeit und zog zu Yaniks Verwunderung gleich zum nächsten Junggesellen weiter. Spielte sie in der Villa ein falsches Spiel? Mit Promiflash sprach er jetzt über die wahren Trennungsgründe.

Während der Beziehung habe Janina dem 30-Jährigen immer wieder beteuert, er sei der Einzige für sie – ein anderer Mann käme für sie auch nach einer Trennung auf der Liebes-Insel nicht infrage. "Als ich mich dann von ihr 'getrennt' habe, ist sie dann ja direkt zu Tobi gegangen", erinnert er sich im Gespräch mit Promiflash zurück. Ihm sei das Ganze ziemlich seltsam vorgekommen – er habe sich schon länger gefragt, ob die Absichten der Single-Lady wirklich ehrlich sind: "So hab ich sie dann auch ein bisschen kennengelernt und das war auch der Grund für mich, warum ich das dann mit ihr beendet hab."

Trotz des Beziehungschaos im TV herrscht kein böses Blut zwischen den beiden – und das, obwohl vor laufender Kamera nach dem Liebesaus ziemlich die Fetzen flogen. "Ich habe ja noch bei 'Love Island' das Gespräch gesucht, als die Situation nicht so gestimmt hat zwischen uns und hab ihr halt gesagt, dass ich trotzdem gerne mit ihr normal umgehen will und andersrum auch [...]. Darauf ist sie auch eingegangen", stellt er abschließend klar.

RTL II / Magdalena Possert "Love Island", Yanik und Janina Celine

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn

Love Island, RTL II Janina und Yanik bei "Love Island"

