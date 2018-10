Schlechte Nachrichten für alle weiblichen Fans von Timur Bartels (23)! Der Club der roten Bänder-Star ist nämlich glücklich vergeben – und zwar an seine Freundin Larissa Sophie Römer. Im Sommer dieses Jahres lernten sich die zwei bei einem Kinobesuch kennen. Wenig später wurden sie dann ein Paar. Ob es da wohl fiese Kommentare von den Anhängern des Teenie-Schwarms gab? "Also ehrlich gesagt schreiben alle eher so 'Herzlichen Glückwunsch' oder 'Wir freuen uns für euch'. Die sind alle sehr unterstützend. Also ich habe bisher nichts Negatives mitbekommen", erklärte der Schauspieler im Promiflash-Interview bei der Tribute to Bambi Gala.

