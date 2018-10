Sie platzt vor Liebesglück und teilt es endlich auch der Welt mit! Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) sollen laut neusten Gerüchten inzwischen verheiratet sein. Ein offizielles Statement steht bislang zwar aus, dafür gibt es keinen Zweifel an den Gefühlen der beiden Turteltauben. In einem Interview mit Harper's Bazaar schwärmte Model Hailey nun ungewohnt offen von dem Sänger: "Er ist unglaublich. Er rockt einfach alles. Es ist verrückt zu sehen, was er alles macht. Es haut mich immer wieder um." Vor allem von seiner Musik sei die 21-Jährige total begeistert.

