Über die plötzliche Trennung von Yanik Strunkey scheint Lisa Thiel noch längst nicht hinweg zu sein. Bei Love Island lernte sich das kurzzeitige Paar kennen und lieben, so machte es zumindest den Anschein. Kurz nach der Show beendete Yanik seine Beziehung zu der Blondine allerdings. Eine Entscheidung, die noch immer an der Schönheit zu nagen scheint. "Würde es einen Oskar geben in der Kategorie bester Lügner, würdest du ihn gewinnen", postet sie auf Instagram. Ob sie sich damit an Yanik richtet?

