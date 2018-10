Dagi Bee (24) hat offenbar Blut geleckt. Erst im Sommer überraschte die YouTuberin mit ihrem ersten eigenen Song "DISS", in dem sie sich mit einer gehörigen Portion Selbstironie über Hater-Kommentare lustig macht. Die Single kam bei ihren Fans super an und auch der Webstar hatte viel Spaß bei der Arbeit. Deshalb schlug Dagi ihren Followern in ihrem aktuellen YouTube-Clip einen Deal vor: "Bei 300.000 Daumen nach oben werde ich einen neuen Track rausbringen."

