Prinz Harrys (34) Super-Fan ist überglücklich: Endlich durfte sie seine Frau Meghan (37) kennenlernen! Für die 98-jährige Daphne Dunne war es bereits das dritte Mal, dass sie den Royal traf. Nach zwei Solo-Besuchen in Australien hatte Harry nun auch seine schwangere Liebste dabei und stellte sie seiner wohl größten Bewunderin vor. Entzückt erinnerte sich die Dame gegenüber AAP an den Moment, in dem der Prinz seine Gattin zu sich gerufen hatte, um die beiden einander vorzustellen: "Sie hat gesagt, sie hat schon alles über mich gehört. Sie ist so wunderschön. Ich habe ihnen viel Glück für das Baby gewünscht und gesagt, dass Harry darauf schon so lange gewartet hat." Nun freue sich die Australierin auf ein erneutes Wiedersehen – vielleicht sogar mit Baby an Bord!

