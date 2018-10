Dürfen sich die Schwiegertochter gesucht-Fans in der Kuppelshow bald wieder auf Publikums-Liebling Beate Fischer (36) freuen? Im Januar 2019 startet das Format um Moderatorin Vera Int-Veen (51) in die zwölfte Runde. Einige Teilnehmer versuchen diese Staffel zum wiederholten Male ihr Glück: Gehört auch Kultkandidatin Beate dazu, die sich nach dem Tod ihrer Mama Irene aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte? Vera verspricht im Promiflash-Interview zumindest Großes: "Nichtsdestotrotz braucht Beate ja einen Partner und da arbeiten wir auch dran, dass das auch in dieser und der nächsten Staffel vorangeht."

