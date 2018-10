Sie sind ein Herz und eine Seele! Auf der Suche nach der ganz großen Liebe stürzten sich Janika Jäcke (29) und Silvana Joppich (36) 2017 ins TV-Abenteuer Der Bachelor. Den Mann fürs Leben haben sie in Rosenkavalier Sebastian Pannek (32) zwar nicht gefunden, dafür schenkte ihnen das Kuppelformat eine Freundschaft für die Ewigkeit: Die beiden Frauen sind seit ihrer Teilnahme an der Show einfach unzertrennlich! Silvanas Geburtstag nahm sich Janika jetzt zum Anlass, um besonders süße Worte an ihre BFF zu richten.

Mit einem Schnappschuss, der sie gemeinsam bei einem Freundinnen-Shooting zeigt, widmete die Blondine ihrer "großen Schwester" nun einige liebevolle Zeilen auf Instagram: "Danke für dich. Danke für uns. Danke für alles. Ohne dich wäre mein Leben nur halb so schön und aufregend", schrieb die 29-Jährige zu der Aufnahme. Auch wenn sie das TV-Business oft verfluche, sei sie dankbar, so ihre beste Freundin kennengelernt zu haben, gestand Janika und meinte weiter: "Wenn ich ein Mann wäre, würde ich dich auf der Stelle wegheiraten."

An ihren Abenteuern lassen die beiden Beautys auch ihre Fans regelmäßig teilhaben und posten immer wieder süße Schnappschüsse von sich in den sozialen Medien. Was die Zukunft für sie bereithält, bleibt abzuwarten – doch eines ist schon mal sicher: Egal was kommt, Janika und Silvana stehen sich bedingungslos zur Seite.

Instagram / janikajaecke Janika, "Bachelor"-Kandidatin 2017

Anzeige

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke und Silvana Joppich

Anzeige

Instagram / janikajaecke Silvana Joppich und Janika Jäcke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de