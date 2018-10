Im "World Wide Wohnzimmer" stehen große Renovierungsarbeiten an! Seit drei Jahren gehört die Online-Show mit Influencer-Klatsch, witzigen Sketchen und bissigen Witzen über Deutschlands YouTube-Szene fest zur Videoplattform. Ein beliebtes Format auf Dennis und Benni Wolters Kanal ist ein Talk, in dem sich ihre Gäste freiwillig besonders fiesen Hater-Fragen stellen. Ihre letzte Ausgabe wurde offenbar zu böse – nach einem Shitstorm wollen die Twins ihr Format nun neu ausrichten.

Ähnlich Jimmy Kimmels (50) Talkshow-Rubrik Celebrities read mean tweets lassen im Hater-Interview Promis und YouTube-Stars wie Katja Krasavice (22), Micaela Schäfer (34), Freshtorge oder auch die Wolter-Zwillinge selbst ultrafiese Kommentare über sich ergehen. Als der beleibte YouTuber Exsl95 auftrat, prasselten fiese Namen wie "kinnlose Kackbratze" und "fresssüchtige Fast-Fehlgeburt" auf ihn ein. Nach einer Kritikwelle gaben die Moderatoren der Webshow zu, für die Folge mit ihm zu viele Fragen zugelassen zu haben, die sich nur mit der Optik ihres Gastes beschäftigten. "Wir generieren nicht nur kritische Fragen damit, sondern auch sinnlose Beleidigungen", gab Dennis in einem YouTube-Clip zu. In Zukunft sollen Aussagen dieser Art wegbleiben und der Fokus der Rubrik auf inhaltlicher Kritik am Gast liegen.

Der Betroffene selbst teilte nach dem losgebrochenen Shitstorm ein Video, in dem er die Twins verteidigte. "Jeder, der zum Hater-Interview eingeladen wird, weiß, was ihn erwartet. Dieses Hater-Interview, das war das Geilste, was ich jemals gemacht habe! Ich fand das ultrawitzig", erklärte Exsl95, der sich selbst als "fettester YouTuber Deutschlands" bezeichnet und seinen Auftritt in dem Format als Gelegenheit sah, Leuten den humorvollen Umgang mit Hate beizubringen.

WENN.com Dennis und Benni Wolter, YouTube-Stars

Instagram / exsl95 YouTuber Exsl95 in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Benni und Dennis Wolter, YouTube-Stars

