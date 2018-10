Amors Pfeil traf in der dritten Staffel von Bauer sucht Frau bei Bruno und Anja Rauh direkt ins Schwarze: Der Bauer und seine Auserwählte verliebten sich Hals über Kopf und sind mittlerweile sogar schon seit Jahren verheiratet. Das Bauernpaar weiß also, wo der Hase in Sachen Liebesglück langläuft – und hat daher nützliche Tipps für die neuen BsF-Kandidaten. Wie klappt es denn nun mit der großen Liebe auf dem Lande? "Ehrlich zueinander sein und auch direkt sagen, wenn der Schuh drückt. Dann gibt's auch so schnell keine Unstimmigkeiten", erklärte Bäuerin Anja im Promiflash-Interview.

Patrick Hoffmann/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de