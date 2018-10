Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2016 und dem ihres Ehemannes im Jahr 2017 brauchte Fiona Erdmann (30) einen kompletten Neuanfang. Vor acht Monaten ist das Model nach Dubai ausgewandert. Ihren Fans berichtete sie davon aber erst vor wenigen Tagen. Warum sie damit so lange gewartet hat, verrät sie Promiflash jetzt im Interview: "Wenn du auswanderst, hat die Anfangszeit einfach mit so viel Arbeit zu tun und du bist wirklich mit so vielen Sachen beschäftigt, dass du keine Zeit hast, nebenbei noch irgendwie Instagram zu machen."

Instagram / fionaerdmann Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de