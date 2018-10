Seit Ende Juni dieses Jahres heißt Dagi Bee (24) mit Nachnamen Kazakov. Zu diesem Zeitpunkt heiratete der Netz-Star seinen Schatz Eugen (24) und nahm auch gleich seinen Namen an. Ob sich die Blondine schon an die neue Unterschrift gewöhnt hat? "Manchmal ist das so, wenn ich irgendwelche Sachen bestelle und dann meinen Nachnamen einfach so hinschreibe, dann denke ich so: 'Oh stimmt.'", plaudert sie auf YouTube aus.

