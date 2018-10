Mit einem bewegenden Geständnis rührt Selma Blair (46) ihre Fans: Die Schauspielerin spricht offen über ihre unheilbare Krankheit. Nachdem es in den vergangenen Jahren etwas ruhig um den US-Star geworden war, steht die "Eiskalte Engel"-Darstellerin derzeit wieder für eine neue Netflix-Serie vor der Kamera. Körperlich gestalten sich die Dreharbeiten jedoch mitunter sehr anstrengend für sie, wie Selma ihren Fans nun in einem Posting gesteht: Aktuell leidet sie unter einem schlimmen Krankheitsschub von Multipler Sklerose!

Auf ihrem Instagram-Account zeigt die 46-Jährige ein Outfit vom Set ihrer neuen Serie und erklärt dazu, die Kostümdesignerin habe ihr beim Anziehen helfen müssen. Weder die Jacke noch die Hose konnte Selma alleine anlegen – ihre Erkrankung ließ einfach nicht zu, dass sie es selbst machen konnte. "Ich bin körperbehindert. Ich stürze manchmal. Ich lasse Dinge fallen. Mein Gedächtnis ist benebelt [...] Aber wir schaffen es. Und ich lache und weiß nicht genau, was ich tun werde, aber ich werde mein Bestes geben", gibt sich Selma optimistisch. Sie sei zutiefst dankbar, dass sie weiterhin ihren Job ausüben dürfe.

Bei Multipler Sklerose handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Krankheit, die das zentrale Nervensystem betrifft. Zu den häufigsten Symptomen, die meist schubförmig bei den Betroffenen einsetzen, zählen Empfindungsstörungen an Armen oder Beinen, Sehstörungen und Probleme mit Muskeln und Koordination. Bislang lässt sich die Erkrankung zwar nicht heilen, aber zumindest gut behandeln. Wohl auch deshalb verliert die Mutter eines siebenjährigen Jungen nicht den Mut: "Ich will wieder mit meinem Sohn spielen. Ich will wieder die Straße entlang laufen und auf meinem Pferd reiten. Ich habe Multiple Sklerose und es geht mir gut. Aber wenn ihr seht, wie ich meinen Kram verliere und auf der ganzen Straße verteile, helft mir gerne beim Aufheben. Ich würde dafür einen ganzen Tag brauchen." Wie findet ihr es, dass sie ihre Geschichte öffentlich macht? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Rachel Murray/Getty Images for Netflix Selma Blair bei einer Veranstaltung in Los Angeles, 2018

Earl Gibson III/Getty Images Selma Blair bei einer Veranstaltung in Los Angeles, 2018

MOVI Inc. / MEGA Selma Blair und ihr Sohn Arthur im Schwimmbad

